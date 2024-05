Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Automatenaufbrüche Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Dienstag (14.05.), 16.00 Uhr bis Mittwoch (15.05.), 10.00 Uhr sind mehrere Lebensmittelautomaten am Grevener Damm aufgebrochen worden. Die Automaten stehen in einem Container auf dem Gelände eines dortigen Autohauses, im Kreuzungsbereich mit der Robert-Bosch-Straße. Insgesamt versuchten Unbekannte vier Automaten aufzubrechen, sie scheiterten allerdings daran Beute zu machen. Aufgrund einer technischen Sicherung wird davon ausgegangen, dass sich die Täter in den frühen Mittwochmorgenstunden zwischen 03.50 Uhr und 04.05 Uhr an den Automaten zu schaffen gemacht haben. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu Tat machen kann, wird gebeten die Polizei in Emsdetten unter 02572-93064415 zu kontaktieren.

