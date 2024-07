Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht auf der Bielefelder Straße - Fahrradfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (30.06., 00.15 Uhr) befuhr ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer die Bielefelder Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Er nutzte eigenen Angaben nach den Fahrradweg. Dabei kam ihm in der Nacht ein Fahrradfahrer entgegen. Beide stießen zusammen. Der 54-jährige Mann stürzte eigenen Schilderungen nach. Der entgegenkommende Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern. An dem E-Bike des Rheda-Wiedenbrückers entstand Sachschaden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall und dem bislang unbekannten Radfahrer machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

