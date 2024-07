POL-GT: Vermutlicher Blitzeinschlag in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Einbrecher haben am Wochenende aus einem Wohnhaus an der Ottilienstraße Schmuck und Uhren gestohlen. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnacht (29.06., 16.30 Uhr - 30.06., 01.30 Uhr) gelangten die bislang unbekannten Täter durch eine Terrassentür in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch ...

