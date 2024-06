POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht in Emmelshausen

Emmelshausen (ots) - Am Sonntag, den 09.06.2024, kam es gegen 15:00 Uhr im Biergarten am Zentrum am Park in Emmelshausen zur einer Gefährlichen Körperverletzung durch einen Messerstich. Nachdem der 57-jährige Beschuldigte mit einer 5-köpfigen Personengruppe zunächst in verbalen Streit geraten war, weil sein Schäferhund den vorbeilaufenden Hund der Gruppe ...

