Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Beschädigung des Überflurhydranten nähe des Rheinhessen-Centers in Alzey - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 13.12.2023 zwischen 19:00 und 20:30 Uhr, wurde der Überflurhydrant in der Karl-Heinz-Kipp-Straße nähe des Rheinhessen-Centers in Alzey derart beschädigt, sodass dieser beiseitegelegt werden musste. Aufgrund des Gewichtes des Hydranten wird derzeit von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeteten sich an die Polizei in Alzey unter folgender Rufnummer 06731 911-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell