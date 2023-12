Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Aufbruch eines (Snack-)Automaten - ein Täter festgenommen

Alzey (ots)

In der Nacht von Freitag, den 15.12.2023 gegen 02:30 Uhr meldete ein Bewohner der Wilhelmstraße in Alzey der Polizei, dass er aktuell beobachte wie zwei Jugendliche den unmittelbar vor seinem Haus befindlichen Snack-Automat mit einem Wackerstein aufbrechen und Ware entwenden. Dem Hausbewohner gelang es den 17-jährigen Täter aus dem Kreis Kirchheimbolanden auf frischer Tat bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der zweite Täter flüchtete unerkannt in Richtung Innenstadt/Schlossgasse. Die Schadenssumme und Beschreibung der entwendeten Ware ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Beschreibung des zweiten Täters: männlich, klein, dunkle Hose, schwarze Handschuhe, dunkle Oberbekleidung, mutmaßlich mit Kapuze und ggfls weißem Aufdruck auf der Brust, schwarze Mütze, ggfls. weiße Maske auf dem Kopf über der Mütze. Wer zu o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911 0 in Verbindung zu setzen

