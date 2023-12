Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hangen-Weisheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.12.2023 kam es zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in der Straße In den Weingärten in Hangen-Weisheim. Unbekannte Täter versuchten zunächst durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Terrassenfensters sich Zutritt zum freistehenden Einfamilienhaus zu verschaffen. Erst nach einschlagen des Fensters gelang ihnen der Zutritt. Im Anwesen wurden nahezu alle Etagen und Räume nach Diebesgut durchwühlt. Die Täter flüchteten unerkannt und ohne Beute. Wer zu o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911 0 in Verbindung zu setzen.

