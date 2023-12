POL-PIAZ: Betrunken Auto gefahren, im Anschluss Widerstand geleistet

Alzey (ots) - Am Freitag, 08.12.2023, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Alzey. Eine Gruppe aus Schülerinnen überschritt gegen 07.20 Uhr den Fußgängerüberweg in der Ernst-Ludwig-Straße. Ein aus der Kaiserstraße einbiegender PKW erfasste eine 10-jährige Schülerin, welche zu Boden stürzte. Der PKW-Fahrer stieg kurz aus dem PKW aus und entschuldigte sich bei der Schülerin. Anschließend fuhr ...

