POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Alzey (ots) - Am 09.12.2023 um 01:55 Uhr wird eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Rossmarkt in Alzey gemeldet. Demnach haben mehrere Personen im Alter von 17 Jahren am Rossmarkt einen Geburtstag gefeiert. Während der Feierlichkeiten seien zwei männliche Personen im Alter von 21 und 22 Jahren dazugestoßen und begannen, die ...

mehr