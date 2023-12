Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, den 14.12.2023 gegen 21:00 Uhr kam es auf der Landstraße 414 von Wörrstadt kommend in Richtung Vendersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem mehrere Insassen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Autofahrer mit Beifahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Ein Fahrzeuginsasse musste schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden, die zwei anderen Verkehrsunfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zur Sperrung der Landstraße.

