Bundespolizeidirektion München: Nächtlicher Einsatz in Apotheke

Bundespolizei nimmt Einbrecher fest

In der Nacht von Sonntag auf Montag (3. Juli) kam es am Münchner Ostbahnhof zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Apotheke. Reinigungsmitarbeitern der Deutsche Bahn AG fiel die offenstehende Eingangstür auf, weshalb sie die Bundespolizei verständigten. Gegen 03:30 Uhr morgens meldeten die Reinigungsmitarbeiter die geöffnete Tür bei der Bundespolizei am Ostbahnhof, woraufhin eine Streife zur Durchsuchung der Apotheke ausrückte. In den Geschäftsräumen trafen die Einsatzkräfte auf einen 37-jährigen Deutschen, der dabei war die Medikamentenschränke zu durchsuchen. Weitere Personen befanden sich nicht in der Apotheke. Der 37-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der einschlägig vorbestrafte Mann unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen und hatte es vor allen Dingen auf Medikamente abgesehen, die bei einer Durchsuchung seiner Sachen aufgefunden werden konnten. Fehlende Bargeldbestände konnten zunächst nicht festgestellt werden. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wird der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er muss sich wegen Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Sachbeschädigung verantworten.

