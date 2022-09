LPI-SHL: Diebstahl einer Holzbank

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter drangen am 15.09.2022 in der Zeit von 6:30 Uhr bis 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an den Unteren Weinbergen in Hildburghausen ein. In dem Haus durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen und Geld. Nach bisherigen Erkenntnissen wurd ein Laptop, ein Smartphone sowie Bargeld von ca. 3.500 Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

