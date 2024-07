Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen nach Radfahrerkollision auf der Kaiserstraße gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Bereich des Hauptbahnhof-Parkplatzes an der Kaiserstraße kam es am Dienstagmittag (02.07., 13.20 Uhr) auf dem Geh- und Radweg zu einem Zusammenprall zweier Fahrradfahrender. Eine 29-jährige Gütersloherin befuhr mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Kurz nach der Parkplatzzufahrt kam ihr ein bislang unbekannter Mann auf einem silbernen Damenrad entgegen. Er machte den Angaben nach unvermittelt einen kleinen Schlenker. Die 29-Jährige versuchte noch auszuweichen, stürzte dann aber in der Folge. Der unbekannte Radfahrer erkundigte sich zunächst nach dem Befinden. Als die Polizei hinzugezogen werden sollte, verließ er die Unfallstelle, ohne seinen weiteren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Beschrieben wurde der Mann als etwa 40-45 Jahre alt mit südeuropäischem Aussehen. Er war klein und sprach deutsch mit unbekanntem Akzent.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell