Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Festnahme nach Hammerschlägen gegen Jugendlichen

Oldenburg (ots)

Bereits am Sonntag, dem 26. Juni 2024, kam es auf einem Spielplatz im Oldenburger Stadtteil Krusenbusch infolge eines Streits zu Hammerschlägen gegen einen Jugendlichen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht eines versuchten Totschlags. Der beschuldigte Jugendliche wurde vorläufig festgenommen.

Am Abend des 26. Juni 2024 gerieten zunächst zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen auf einem Spielplatz am Schafgarbenweg in verbalen Streit. Die am Streit beteiligten Kinder hätten daraufhin bekannte Jugendliche angerufen, die dazukommen sollten. Als dann der hinzugerufene 16-jährige Beschuldigte erschien, stellte er das spätere 14-jährige Opfer. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte unvermittelt mehrfach mit einem Hammer gegen den Kopf des Opfers schlug. Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf und verblieb eine Nacht in einem Krankenhaus. Die ambulante Behandlung dauert an.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wird die Tat als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Das Amtsgericht Oldenburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Untersuchungshaft gegen den jugendlichen Beschuldigten.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der am Vorfall beteiligten Kinder und Jugendlichen erfolgen keine weiteren Angaben zum Sachverhalt. (+787459)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell