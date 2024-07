POL-OL: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Altsilbermünzen

Oldenburg (ots) - Am 1. Juli 2024, kurz nach Mitternacht, raubten zwei unbekannte Täter eine Spielothek an der Hundsmühler Straße in Oldenburg aus. Die Polizei prüft möglichen Zusammenhang mit vergangenen Raubstraftaten auf Kioske. Etwa um 00.35 Uhr betraten zwei maskierte Täter eine Spielothek an der Hundsmühler Straße. Einer der Täter forderte direkt unter Vorhaltung eines Messers Bargeld von der Kassiererin. ...

