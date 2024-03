POL-OL: Altsilbermünzen aus Sprinter entwendet

Oldenburg (ots) - Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall in 26188 Edewecht, Bahnhofstraße, Parkplatz EDEKA Am Donnerstag, 28.03.2024, parken gegen 09:10 Uhr ein roter VW Polo und ein weißer VW Golf nahezu gleichzeitig rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken aus. Es kommt zum Zusammenstoß der PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edewecht, 04405/925960, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

