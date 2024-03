Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten innerhalb weniger Stunden

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Zwei Verkehrsunfälle bei denen Personen zu Schaden gekommen sind, haben sich am Dienstag in Bad Oeynhausen ereignet. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt, ein Pedelec-Fahrer trug leichte Blessuren davon.

Den Erkenntnissen zufolge hatte gegen 14.30 Uhr ein 23 Jahre alter Motorradfahrer die Bergkirchener Straße aus Werste kommend in Richtung Wulferdingsen befahren. Kurz nachdem der Lübbecker die Brücke in Höhe der A 30 passierte kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Toyota eines 82-Jährigen. Der Mann aus Bad Oeynhausen war zuvor mit seinem Pkw auf der Straße "Am Bach" unterwegs, als er an der Einmündung beabsichtigte nach links in die Bergkirchener Straße abzubiegen. Der Ducati-Fahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gebracht werden. Sein Zweirad wurde abgeschleppt.

Später, gegen 18 Uhr kam es außerdem auf der Mindener Straße kurz hinter der Einmündung "Alter Rehmer Weg" zu einem weiteren Verkehrsunfall. Laut Polizei beabsichtigte ein 57-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Oeynhausen vom Parkplatz eines Getränkemarktes nach rechts auf die Mindener Straße in Richtung Dehmer Straße einzufahren. Zeitgleich näherte sich der Pedelec-Fahrer von rechts kommend auf dem Radweg. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge indessen Folge der Radfahrer aus Porta Westfalica zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der 35-Jährige vor Ort versorgt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Radlers fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, die bei dem Verunfallten später aufgefunden wurden. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann auf die Wache Bad Oeynhausen gebracht. Die Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell