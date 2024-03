Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Unfallfluchten dank Zeugenhinweisen geklärt

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

(AB) Am gestrigen Montag hat die hiesige Polizei schnell drei gemeldete Unfallfluchten aufklären können. In allen Fällen erwiesen sich Hinweise von aufmerksamen Beobachtern als zielführend.

So meldete ein Zeuge den Beamten am späten Montagmorgen einen Lastkraftwagen, welcher an der Herforder Straße in Höhe der Wiesenstraße gegen den linken Außenspiegel eines VW gefahren ist. Anschließend, so die Angaben, entfernte sich dessen Fahrer mit dem Lkw von der Unfallstelle. Weil der aufmerksame Zeuge der Polizei das Kennzeichen nennen konnte, gelang es den Beamten wenig später den Halter des Paderborner Kennzeichens zu ermitteln. Auf den Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht zu.

Damit muss ebenfalls eine 78-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Oeynhausen rechnen. Die steht unter Verdacht, am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Weserstraße mit ihrem Mercedes ein anderes Auto beschädigt zu haben. Anschließend so die Angaben einer Zeugin, verließ die Seniorin den Unfallort, ohne ihren Pflichten als Verursacherin nachzukommen. Ohne den Hinweis der Zeugin, wäre die Geschädigte möglicherweise auf dem Schaden an ihrem Volkswagen sitzen geblieben.

Zu einer dritten Unfallflucht, die dank einer aufmerksamen Frau aus Porta Westfalica schnell aufgeklärt werden konnte, ist es am Montagmorgen in Porta Westfalica-Holzhausen gekommen. Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw in der Straße "Am Jungfernholz" wurde den ersten Erkenntnissen nach durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Auch hier fehlte zunächst jede Spur vom Verursacher. Die Zeugin war hinter einem Lkw unterwegs, als sie beobachtete, wie dessen Heck den geparkten Citroen streifte und dabei einen Schaden verursachte. Sie konnte den Beamten den entsprechenden Hinweis geben, der letztlich zum Halter des Lkw führte.

