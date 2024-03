Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Raubüberfall auf Pizza-Bringdienst: Zeugen gesucht

Minden (ots)

(AB) Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Pizza-Bringdienst am Samstagabend im Stadtteil Bärenkämpen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 21.45 Uhr betrat mindestens eine unbekannte Person die Geschäftsräume des Lieferdienstes an der Sandtrift, Höhe der Kreuzung "In den Bärenkämpen" und richtete eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter. Gleichzeitig forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Der hinter dem Tresen stehende Bedrohte zog sich sogleich in die rückwärtigen Räumlichkeiten zurück, um sich so in Sicherheit zu bringen. Infolgedessen flüchtete der Kriminelle ohne Beute zu Fuß in zunächst unbekannte Richtung.

So wird der Täter beschrieben: männlich, etwa 170 cm groß, 20-25 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Skimaske über dem Gesicht.

Bei dem Überfall soll eine zweite Person dabei gewesen, die bisher nicht näher beschrieben werden kann. Beide sollen laut ersten Zeugenaussagen in Richtung des Kanals gelaufen sein. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung sowie dem Einsatz eines Diensthundes konnten die Einsatzkräfte die Täter nicht mehr antreffen.

Wer am Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Raubüberfall im Zusammenhang stehen könnten oder die beiden Täter bei ihrer Flucht am Samstagabend im Bereich des Tatortes gesehen hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell