Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche in Rahden beschäftigen Polizei

Rahden (ots)

(AB) Insgesamt vier Einbrüche wurden den Beamten der Polizeiwache Espelkamp in der vergangenen Woche in Tonnenheide und Varl gemeldet.

So suchte ein Unbekannter Radfahrer in den frühen Morgenstunden des Mittwochs einen Hof an der Straße Hahnenkamp auf. Dort verschaffte sich der Fremde gegen 2 Uhr Zutritt zu einer Garage, aus der er zwei elektrische Geräte erbeutete. Den Angaben nach handelt es sich bei dem Täter um eine männliche dunkel gekleidete Person, die mit Fahrrad und Taschenlampe desnachts unterwegs war.

Außerdem meldete am Freitag ein Mitarbeiter des Friedhofs an der Varler Straße einen Einbruch in einen Geräteschuppen. Unbekannte haben sich offenbar im Zeitraum vom 15. bis 22.03. mit Gewalt Zutritt zu dem Häuschen verschafft und das Innere nach Gegenständen von Wert durchsucht. Ob und was in diesem Fall entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Aufgrund eines eingegangenen Notrufs am Donnerstagmittag (21.03.) rückten die Beamten zu einem weiteren Friedhof aus, diesmal an der Mindener Straße. Ein Friedhofswärter hatte einen ihm unbekannten Mann auf frischer Tat dabei ertappt, als der ein Elektrogerät aus einem Geräteschuppen entwenden und mit seinem Fahrrad flüchten wollte. Den Dieb hielt er bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zwar entschuldigte sich der 21-jährige Mann aus Rahden, eine Strafanzeige wegen Diebstahl konnte er damit jedoch nicht umgehen.

In der Nacht zu Samstag geriet die Werkstatt eines Wohnhauses an der Meisterstraße in den Fokus von Kriminellen. Den Erkenntnissen nach verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem angrenzenden Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit mehreren Kleinelektrogeräten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht, wird derzeit von den Ermittlern geprüft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell