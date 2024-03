Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw fährt in Hauswand

Rahden-Kleinendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.03.2024, gegen 05.00 Uhr, kam ein Pkw Mercedes in einer langgezogenen Linkskurve der Bremer Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach ein Hecke und fuhr dann gegen eine Hauswand eines Einfamilienhauses. Die Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen - blieben aber unverletzt. Eine Gebäudewand wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestützt. Das Haus blieb bewohnbar. Der Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es erfolgten weiterhin umfangreiche Suchmaßnahmen, welche u. a. durch den Einsatz des Polizeihubschraubers und einen Mantrailer unterstützt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell