Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach möglichem Unfallbeteiligtem

Schifferstadt (ots)

Am vergangenen Montag, gegen 17:30 Uhr, rangierte eine 29-jährige aus Speyer mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße in Höhe der dortigen Herz-Jesu-Kirche. Hierbei stieß sie nach eigenen Angaben an einen hinter ihr befindlichen Pkw. Noch bevor sie sich mit dem anderen Verkehrsteilnehmer austauschen konnte, fuhr dieser vom Parkplatz. Da nicht bekannt ist, ob an dem zweiten beteiligten Fahrzeug ein Schaden entstanden, sucht die Polizei Schifferstadt nun den möglichen Unfallbeteiligten. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

