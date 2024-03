Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede: Polizei Westerstede warnt vor Anrufen von angeblichen Kriminalbeamten ++

Oldenburg (ots)

Westerstede - Am Abend des 25.03.2024 und in den Morgenstunden des 26.03.2024 sind in den Gemeinden und der Stadt Westerstede diverse Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten bei Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. Es ist versucht worden, Informationen über Wertgegenstände und Bargeld zu erlangen. Bislang waren die Täter in keinem bekannten Fall erfolgreich.

Die Vorgehensweise der Täter war in allen Fällen gleich:

Am Telefon wird den Betroffenen berichtet, dass in der Nachbarschaft eine ältere Dame überfallen worden sei. Es meldet sich ein Polizist von der Kriminalpolizei, manchmal wird auch ein Name mitgeteilt. Dieser angebliche Kriminalbeamte erfragt, ob es Bargeld oder Wertsachen im Haus des Betroffenen gibt. Außerdem will man einen Termin zur Abholung vereinbaren.

Erfreulicherweise ist in den letzten Tagen keiner dieser Fälle erfolgreich gewesen, der Betrug wurde erkannt, das Gespräch beendet und der Sachverhalt angezeigt.

Zumeist werden die Daten der angerufenen Personen aus dem Telefonbuch oder aus frei zugänglichen Informationen im Internet durch die Täter ermittelt.

Aus diesem Grund möchte die Polizei auf folgende Punkte hinweisen, die helfen können, einen Betrug zu erkennen:

- Die Polizei wird Sie niemals telefonisch über Überfälle oder ähnliche Sachverhalte in Kenntnis setzen.

- Auch würden die Polizei niemals Geldforderungen an Sie stellen oder Sie nach Wertgegenständen fragen. Besprechen Sie den Anruf mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

- Lassen Sie sich vom Anrufer den Namen und die Dienststelle geben und rufen Sie selbst auf der Dienststelle an. Lassen Sie sich nicht verbinden, recherchieren Sie die Nummer der nächsten Polizei oder rufen Sie die 110 an.

- Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Schmuck an unbekannte

Personen.

- Falls Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sind, erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Betrugsfeldern finden sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-scho ckanrufe/

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell