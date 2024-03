POL-OL: Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet: Autofahrer entzieht sich der Kontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 13:30 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass eine alkoholisierte Person in Höhe des Pulverturms am Kasinoplatz in Oldenburg eine Flasche auf die Fahrbahn geworfen habe. Nach bisherigen Erkenntnissen ist hierdurch das Rücklicht eines vorbeifahrenden Autos beschädigt worden. Der Tatverdächtige ist in Begleitung einer weiteren ...

