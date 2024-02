Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.02.2024

Verkehrskontrollen im Bereich B 248 / Neuekrug

Am Sonntag, 04.02.2024, wurden im Bereich B 248 / Neuekrug Verkehrskontrollen durch die Polizei Seesen durchgeführt. Gegen 10:55 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert und eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,01 Promille. Kurze Zeit später wurde ein 41-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem sich der Verdacht ergab, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen, was ein anschließender Drogentest bestätigte.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Da sie zudem keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzen, mussten sie jeweils eine Sicherheitsleistung in einer Höhe von mehreren hundert Euro hinterlegen.

Verkehrsunfall

Am 04.02.2024, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf der Posener Straße in Seesen ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Seesener befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Posener Straße in Richtung Hochstraße. Er stürzte auf regennasser Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen am Kopf zu. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Seesen hinzugezogen.

