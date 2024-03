Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Diebstahl aus PKW++Berauschter Fahrzeugführer versucht durch die Hunte zu flüchten++Raubüberfall auf Kiosk++

Oldenburg (ots)

++Diebstahl aus PKW++ In der Nacht von Freitag auf Samstag öffnete ein unbekannter Täter einen in der Julius-Leber-Straße abgestellten PKW. Aus dem PKW wurden mehrere Gegenstände entwendet. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 entgegen.

++Berauschter Fahrzeugführer versucht durch die Hunte zu flüchten++ Am Sonntag gegen 03.30 Uhr wollten Polizeibeamte aus Oldenburg in der Straße Stau eine männliche Person mit ihrem E-Scooter kontrollieren. Der Mann flüchtete zunächst mit dem E-Scooter. Als die Beamten ihm näher kamen, ließ der Mann den E-Scooter zurück und sprang in die Hunte. Schwimmend durchquerte er das Hafenbecken. Im Rahmen der Fahndung konnte er von den Beamten auf der anderen Hafenseite, völlig durchnässt, in einem Gebüsch festgestellt werden. Bei der dann durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Mann unter Drogeneinfluss stand, woraufhin er zur Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde dann eine Blutentnahme von einem Arzt durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Mann wurde anschließend, inklusive trockener Bekleidung, aus der Dienststelle entlassen.

++Raubüberfall auf Kiosk++ Am Samstag, gegen 19.45 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer einen Kiosk in der Friesenstraße in Oldenburg. Dort bedrohten sie die Angestellte mit einem Messer und forderten sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Täter waren circa 175 cm groß, dunkel gekleidet, trugen Kapuzen und schwarze Hygienemasken. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell