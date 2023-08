LPI-SHL: Mit über zwei Promille am Steuer

Schleusingen (ots) - Montagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, musste ein vierjähriges Kind nach einem Badeunfall durch Kräfte des Rettungsdienstes in einem Freibad in Schleusingen reanimiert und anschließend mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Hintergründe zur Ursache des Badeunfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 ...

