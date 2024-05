Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Ungewöhnlicher Einbruch in Geschäft/ Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise

Weiterstadt (ots)

Am Montagmorgen gegen 4:30 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen über einen außergewöhnlichen Einbruch in ein Geschäft "am Dornbusch" alarmiert. Die Unbekannten fuhren mit einem Auto mit ausländischem Kennzeichen in die Eingangstür des Geschäftes, welches unter anderem auch Jagdutensilien verkauft, um sich Zutritt zum Inneren zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen scheiterten die Kriminellen anschließend am Versuch einen Tresor aufzubrechen. Anschließend flüchteten die Täter auf unbekannte Art und Weise, da das Fahrzeug vor Ort zurückgelassen wurde.

Nach jetzigem Erkenntissen konnten die Täter keine Beute machen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer: 06151 / 969 - 0.

