POL-DA: Trebur: Fahrräder bei Gartenhüttenaufbruch entwendet

Tatzusammenhang wird geprüft

Trebur (ots)

Zwei Fahrräder hatten Kriminelle bei einem Gartenhüttenaufbruch in der Nacht zum Freitag (24.5.) im Stadtteil Astheim im Visier. Es ist davon auszugehen, dass die Unbekannten auch für einen gleichgelagerten Fall in der Nachbarschaft als Täter in Frage kommen dürften.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Diebe gegen 1.45 Uhr auf das Grundstück in der Straße "Am Holzbrückerweg" und brachen hier eine Gartenhütte auf. Aus dieser entwendete sie ein Mountainbike der Marke Cube sowie ein Rennrad der Marke Agree im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Ebenfalls ein Fahrrad hatten die Kriminellen bei einer weiteren Tat in der Carlo-Mierendorff-Straße im Visier. Auch hier hebelten sie nach derzeitigen Ermittlungen die Tür zu einer Gartenhütte auf, um daraus ein E-Bike zu stehlen. Wenige Grundstücke weiter bemerkten sie jedoch, dass kein Akku an dem Rad angebracht war und ließen ihr Diebesgut zurück.

Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

