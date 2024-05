Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim

Crumstadt

Bischofsheim: Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Ginsheim / Crumstadt / Bischofsheim (ots)

Auf Katalysatoren von geparkten Autos hatten es Kriminelle im Laufe des Wochenendes abgesehen. Vermutlich im Laufe Nacht zum Samstag (25.5.) bauten die bislang noch unbekannten Täter im Hessenring in Bischofsheim, in der Darmstädter Straße und Walter-Rathenau-Straße in Crumstadt sowie in der Gustavsburger Straße und Karl-Ulrich-Straße in Ginsheim die Bauteile der Abgasanlage der Fahrzeuge aus und flüchteten mit ihrer Beute. Der entstandene Sachschaden wird in allen Fällen auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

