Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Berauscht und alkoholisiert am Steuer

40-Jähriger vorläufig festgenommen

Bischofsheim (ots)

Ein 40-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend (24.5.) in einem Verfahren verantworten weil er vermutlich alkoholisiert und berauscht am Steuer saß. Gegen 23.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mann aus Bischofsheim im Bereich der Rheinstraße. Bei der Kontrolle fiel den Polizeikräften unter anderem Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Positiv auf Kokain reagierte zudem ein durchgeführter Drogentest. Es folgte die vorläufige Festnahme und eine Blutentnahme auf der Wache. In dem Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell