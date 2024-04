LPI-J: Urkundenfälschung am E-Roller

Weimar (ots) - Am Morgen des 19. April 2024 wurde ein Einbruch in eine Baustelle am Stausee zwischen Hopfgarten und Niederzimmern festgestellt. Unbekannte Täter hatten das Zugangstor zum umfriedeten Gelände aufgebrochen und einen Schaufellader der Marke "J. C. Bamford Excavators" entwendet. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug über ein Feld in Richtung Utzberg. Die Polizei konnte anhand der Spurenlage die Fluchtrichtung bis kurz vor Udestedt verfolgen, dort verlor sich ...

mehr