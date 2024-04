Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol und Drogen am Steuer: Pkw überschlägt sich und landet im Garten

Weimar (ots)

Am Samstag, den 20.04.2024 gegen 03:00 Uhr verlor ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw in Daasdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug, während er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach in einem Vorgarten. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Einen weiteren Fall von Trunkenheit am Steuer stellte die Polizei bereits am Freitag in den Abendstunden in Kranichfeld fest. Ein 34-jähriger belästigte hier zunächst Passanten, bevor er offenbar alkoholisiert in sein Fahrzeug stieg und in Richtung Bad Berka davonfuhr. Die eingesetzten Beamten konnten den mutmaßlichen Fahrzeugführer anschließend an seiner Wohnanschrift antreffen und stellten hierbei Alkoholgeruch fest. Da der Fahrer einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration angeordnet.

