Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisster 12-Jähriger wohlbehalten gefunden - Suchmaßnahmen beendet

Menden/Iserlohn (ots)

Nachtrag zu Suche nach vermisstem Zwölfjährigen - 29.11.23 - 17.58 Uhr (gelöscht)

Der Vermisste wurde soeben wohlbehalten gefunden. Er stand an einer Bushaltestelle in Iserlohn-Sümmern.

Der junge Mendener besucht eigentlich die Carl-Sonnenschein-Schule. Heute Morgen wer er ausnahmsweise mit der MVG-Linie 22 nach zur Schule nach Iserlohn gefahren, dort aber nicht angekommen.

Am frühen Nachmittag meldeten ihn die Eltern als vermisst. Wie sich im Laufe des Nachmittages herausstellte, war er in Sümmern aus dem Bus ausgestiegen. Von dort verfolgten mehrere Mantrailer die Spur des Jungen. Zusätzlich nahmen ein Polizeihubschrauber sowie am Abend eine Einsatzhundertschaft aus Bochum die Suche auf. Gegen 20.15 Uhr, kurz nachdem der Hubschrauber zum Tanken abgedreht hatte, entdeckten Beamte der Hundertschaft den Jungen wohlbehalten an einer Bushaltestelle in Sümmern.

Die Polizei dankt für Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung!

(cris)

