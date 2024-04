Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgungsfahrt mit entwendeten Fahrzeug durch Jenaer Innenstadt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen beabsichtigten Beamte der Polizei Jena einen Renault im Stadtgebiet Jena einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Folgend versuchte sich das Fahrzeug der Kontrolle zu entziehen, sodass eine Verfolgungsfahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entstand. Im Bereich des Forstweges kam das Fahrzeug zum Stehen und eine männliche Person ergriff fußläufig die Flucht. Ebenso die Beifahrerin, welche jedoch durch die Beamten gestellt werden konnte. Im Rahmen der weiteren Prüfung wurde bekannt, dass das Fahrzeug aus dem Jahre 2023 als gestohlen gemeldet war. Auch gehörten die Kennzeichen nicht an das Fahrzeug, welche ebenfalls aus einem Diebstahl in Fahndung standen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden aufgenommen. Die Polizei prüft nun Straftaten gem. 315d StGB des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Hehlerei sowie Diebstahl vom Pkw und den Kennzeichen sowie die Straftaten der Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch.

