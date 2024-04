Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkohol und Betäubungsmitteln

Jena (ots)

Am Wochenende stellte die Polizei Jena im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Fahrzeugführer fest, welche mit Pkw, Fahrrädern und auch E-Scootern alkoholisiert oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, unterwegs waren. So stürzte am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Fahrrad, welcher anschließend auch die Rettung benötigte. Die Beamten stellten währen der Maßnahmen fest, dass die Person erheblich alkoholisiert war. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, musst mit diesem eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt werden. Auf E-Scootern wurden weiterhin zwei junge Männer im Alter von 25 Jahren und 22 Jahren kontrolliert, welche in der Nacht zum Sonntag gegen 03:00 Uhr im Damenviertel unterwegs waren. Diese fuhren unter dem Einfluss vom Betäubungsmitteln. Um die Konzentration der Substanzen im Blut zu untersuchen, wurde mit diesen ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt. Gleich zu dritt wurde außerdem eine E-Scooter-Kolonne gegen 03:00 am Sonntagmorgen kontrolliert. Die Fahrzeugführer im Alter 20 und 22 Jahren fuhren jeweils unter dem Einfluss von Alkohol. Während zwei der Personen unter dem Wert von 0,5 Promille blieben jedoch noch unter 21 Jahren waren, müssen sie sich nun einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach §24c StVG verantworten. Der 22-Jährige wies vor Ort einen Wert von 1,2 Promille auf, sodass hier ebenfalls aufgrund der vorliegenden Verkehrsstraftat eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Weiterer Anzeigen wurden im Stadtteil Jena-West bei einem 17-Jährigen auf einem E-Scooter mit 0,32 Promille sowie bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, erstattet.

