LPI-J: An Dreistigkeit kaum zu überbieten

Apolda (ots) - Im Tatzeitraum 18.04.2024, 19:00 Uhr bis 19.04.2024,14:00 Uhr kam es in Apolda in der Reuschelstraße 9 zu einem versuchten Einbruch. Hier wurde versucht sich widerrechtlich Zutritt zum Mehrfamilienhaus zu verschaffen, was jedoch misslang. Hebelspuren wurden mittels einem unbekannten Einbruchswerkzeug verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

mehr