LPI-J: Tür hielt stand

Jena (ots) - Am Freitag gegen 13.00 Uhr parkte in Hermsdorf am Waldsiedlungsmarkt ein Skodafahrer rückwärts aus einer Parklücke aus. Er übersah dabei einen von rechts kommenden Mopedfahrer. Der 15-Jährige konnte sein Zweirad nicht mehr rechtszeitig zum Stehen bringen, prallte gegen den Pkw und kam zu Fall. Glücklicherweise erlitt der junge Mann nur Schürfwunden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

