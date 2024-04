Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei in Straßenbahn - Zeugenaufruf

Jena (ots)

Am Sonntag, dem 24. März 2024, ereignete sich kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung in der Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Jenertal. Hierzu erfolgte bereits am selbigen Tag eine Medieninformation. Nun bittet die Kriminalpolizei Jena um Mithilfe. Der Sachverhalt ereignete sich im Rahmen der Abreise von Besuchern eine Sportveranstaltung in der Sparkassen-Arena. Die zuerst geführte verbale Streitigkeit eskalierte sodann an der benannten Haltestelle, wodurch die Bahn die Fahrt unterbrechen musste. Die einsetzende körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich vom Innenraum der Bahn in den Bereich der dortigen Haltestelle. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beteiligten Personen vom Ort des Geschehens. Auch unbeteiligte Zeugen, welche unter anderem von den Geschehnissen auch mittels Mobiltelefon Videoaufnahmen anfertigten, blieben nicht vor Ort. Zur weiteren Klärung der Tat wendet sich die Kripo Jena daher an die Zeugen, insbesondere an jene, welche von der Auseinandersetzung Videoaufnahmen anfertigten, sich zu melden. Die Erreichbarkeit ist telefonisch unter 03641 81 2464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 77298/2024, gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell