LPI-J: Vierseitenhof angegriffen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Beamte stellten im Rahmen der Streifentätigkeit ein Graffito an einer Parkbank in der August-Bebel-Straße fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde sodann eine weitere Straftat festgestellt. Unbekannte hatten mehrere bereits angebrachte Wahlplakate von den Laternenmasten entfernt und im Anschluss zerschnitten. Diese entsorgten die Täter in einem Mülleimer neben der besagten Bank. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. ...

