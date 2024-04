LPI-J: Streit um Abladeplatz mündet in Körperverletzung

Jena (ots) - Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, ereignete sich bereits zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend eine Sachbeschädigung an einem Schulgebäude in der Hugo-Schrade-Straße. Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf das umzäunte Gelände und brachten ein Graffito in schwarzer Farbe auf dem Schulhof auf. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 500,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

