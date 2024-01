POL-SI: Täter entwendeten Sauerstoff- und Acetylen-Flaschen - #polsiwi

Burbach (OT Wahlbach) (ots) - In der Nacht von Montag (01.01.2024) auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Schallroth" in Burbach-Wahlbach eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie die Schränke in gleich mehreren Zimmern. Hinweise über ...

