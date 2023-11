Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.11.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

11.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag in der Luisenstraße in Eschwege ereignete. Um 12:45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Eschwege die Goldbachstraße. Er beabsichtigte im Kreuzungsbereich (Luisenstraße/ Wolfsgraben) nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Luisenstraße in Richtung "Herkules-Kreuzung" befuhr und von einem 60-Jährigem aus Eschwege gefahren wurde. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Wildunfall

Um 17:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 70-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die L 3403 zwischen Niederhone und Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Aldi-Markt in Reichensachsen wurde am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, einer 81-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal die Geldbörse entwendet. Nach Angaben der Geschädigten befanden sich Bargeld und EC-Karte in dem Portmonee. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 03:14 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 50-Jähriger aus Fuldatal mit einem Pkw die L 3238 zwischen Laudenbach und Uengsterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Der Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Abbiegen

Um 12:50 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 22-jähriger Witzenhäuser mit einem Klein-Lkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Carl-Jäger-Weg in Witzenhausen zu fahren. Dabei touchierte er zunächst das Tor einer dort ansässigen Tierarztpraxis mit dem Fahrzeug. In der Folge übersah er noch einen dort abgestellten Mercedes Sprinter, der im Bereich der Schiebetür beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5500 EUR.

Aufsitzmäher entwendet

Zwischen dem 08.11.23, 11:00 Uhr und dem 09.11.23, 12:30 Uhr wurde in Unterrieden ein neuwertiger Aufsitzmäher der Marke "Husqvarna" sowie ein Trennschleifer entwendet. Zuvor haben die Täter das Gelände in der Gemarkung "Im Mannborne" aufgesucht und das Zugangstor gewaltsam geöffnet. Hierzu wurde eine Stahlkette samt Schloss aufgehebelt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird mit ca. 1400 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040. Hinweise: 05542/93040

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

