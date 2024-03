Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Paderborn-Schloß Neuhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte brachen in der vergangenen Woche in zwei Wohnungen und in ein Einfamilienhaus in Schloß Neuhaus ein und flohen in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (28.02.2024) und Freitagmorgen (01.03.2024) brachen Unbekannte die Terrassentür eines Zweifamilienhauses am Josef-Temme-Weg auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Haus gelangten sie durch eine weitere aufgebrochene Tür in die Wohnung im Obergeschoss. Aus der Erdgeschoßwohnung nahmen sie zwei Fahrzeugbriefe, drei Pkw-Reifen und mehrere Porzellanpuppen mit. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro.

An der Franz-Kocks-Straße bemerkte ein Anwohner am Freitagsabend (01.03.2024) gegen 20:15 Uhr vier augenscheinlich männliche Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Als er sie ansprach, flohen sie mit einem, so der Zeuge, dunklen Kombi in Richtung Schatenweg. Die Diebe hatten sich durch die Terassentür Zutritt verschafft und stahlen Münzen im Wert von ungefähr 3.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an den Örtlichkeiten festgestellt? Hinweis nimmt die Polizei unter 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell