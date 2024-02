LPI-GTH: Fahrräder entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Schwimmbades im Bereich "Sportpark" und versuchten anschließend in einen dort befindlichen Kiosk einzudringen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Tat wurde gestern, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 16.50 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 ...

