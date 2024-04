Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in Weimarer Kleingartenanlage

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Kleingartenanlage "Zur Erholung" der Verdacht eines Einbruchs in mehrere Gartenlauben gemeldet. Bei der Untersuchung vor Ort stellte die Polizei jedoch fest, dass zwar Beschädigungen an den Toren zu insgesamt sieben Gartenparzellen vorlagen, die Lauben selbst jedoch nicht angegriffen wurden. Durch die Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel.: 03643 882-0) entgegen.

