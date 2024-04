POL-K: 240409-1-K Im Taxi erwischt - Polizeistreife stellt betrunkenen Autofahrer nach Unfallflucht in Brück

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen (7. April) einen mutmaßlichen Gaststätteneinbrecher (49) in der Otto-Fischer-Straße in der Kölner Innenstadt festgenommen. Mit Hilfe der installierten Kameraüberwachung hatte der Besitzer gegen 8.45 Uhr zunächst eine Warnung auf sein Smartphone erhalten und die Polizei alarmiert. Durch die genaue Beschreibung ...

