Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorderrad während der Fahrt vom Fahrrad gelöst - Zeugen gesucht

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstagvormittag, dem 21.12.2023, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Brücke bei der L 543/ Nadlerstraße, als sich plötzlich sein Vorderrad vollständig löste und der 15-Jährige zu Boden stürzte. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Nachdem ihm eine Zeugin zu Hilfe eilte und den 15-Jährigen in die Obhut einer Angehörigen übergab, suchte er ein nahegelegenes Krankenhaus auf. Nach seiner medizinischen Versorgung konnte der 15-Jährige wieder entlassen werden.

Der 15-Jährige hatte zuvor sein Fahrrad in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Hildastraße abgestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine Manipulation an dem Schnellspannverschluss des Vorderrads, in der Folge sich das Rad von der Achse löste, nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/288-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell