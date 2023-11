Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Busunfall mit mehreren Verletzten in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang (ots)

Am 13.11.2023 gegen 07:40 Uhr ereignete sich in der Ehranger Straße in Höhe der Wallenbachstraße ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 58-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr die Ehranger Straße in Trier-Ehrang in Richtung Bahnübergang/Kyllstraße. In Höhe der Wallenbachstraße kollidierte der Linienbus aus bislang ungeklärter Ursache mit einem stehenden Pritschenwagen, welcher mit drei Fahrzeuginsassen besetzt war. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm befindlichen weiteren Linienbus geschoben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Verkehrsunfall, der Fahrer des auffahrenden Linienbusses, die drei Fahrzeuginsassen des Pritschenwagens und zwei Businsassen aus dem vorderen Linienbus leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 80.000 EUR.

Die Ehranger Straße war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren drei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, die Berufsfeuerwehr Trier, sowie die Freiwillige Feuerwehr Ehrang, sechs Rettungswagen, sowie zwei Notarztwagen.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich laut Zeugenaussagen, bereits mehrere Businsassen von der Unfallörtlichkeit entfernt. Sollten weitere Personen, die sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten, bei dem Verkehrsunfall verletzt worden sein, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell