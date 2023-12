Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in mehrere Geschäfte- Bereich Hagener Straße, Mittelstraße und Haßlinghauser Straße betroffen.

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag (11.12-12.12.2023) kam es im Bereich der Hagener Straße, Mittelstraße und Haßlinghauser Straße gleich zu acht Taten, in denen Geschäfte durch derzeit unbekannte Täter angegangen wurden. Bei drei Geschäften hebelten die Täter die Eingangstüren auf und gelangten so in die Objekte. In allen drei Fällen wurde Bargeld entwendet. Bei den restlichen fünf Geschäften blieb es lediglich beim Versuch des Einbruchs. Hebelspuren konnten an den Eingangstüren festgestellt werden. Ein Zugang gelangt aber nicht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der örtlichen Nähe zueinander, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell